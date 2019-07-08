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Общество

Градоначальники Пскова поздравили жителей города с Днем семьи, любви и верности

Исполняющая полномочия главы Пскова Елена Полонская и исполняющий полномочия главы администрации города Александр Коновалов поздравили псковичей с Днем семьи, любви и верности, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

В поздравлении градоначальников говорится, что в День семьи и любви отмечается и День памяти православных святых – князя Петра и княгини Февронии Муромских, счастливый супружеский союз которых выдержал многие испытания.

«Семья была и остается основной ячейкой общества и самой важной ценностью в жизни человека. От взаимоотношений внутри семьи зависит эмоциональное и душевное состояние человека, семья всегда рядом с нами - в минуты радости и печали», – отмечается в поздравлении.

По их мнению, этот день объединяет усилия государства, власти, общества, бизнеса вокруг важнейших вопросов укрепления статуса семьи, базовых семейных ценностей. «В последние годы в России идет реализация социально ориентированных программ, которые направлены на развитие долгосрочной семейной и демографической политики. Приятно наблюдать, как в Пскове стабилизируется рост рождаемости, а молодые семьи активно включаются в городскую жизнь. Молодежь, дети – это будущее нашей страны и нашего города!» – отметили градоначальники.

Елена Полонская и Александр Коновалов пожелали псковичам домашнего тепла, семейного счастья, крепкого здоровья, прекрасного настроения и благополучия. «Пусть в каждом доме живет добро, взаимопонимание и любовь!» – добавили они.

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