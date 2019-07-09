«Ростелеком» рассказал псковским предпринимателям о цифровых решениях для роста бизнеса

13:12, 09 июля 2019, ПАИ

В июне в Пскове «Ростелеком» принял участие в конференции «Финансовые инструменты и точки роста для бизнеса», организованной Торгово-промышленной палатой Псковской области. Мероприятие посетили более ста представителей компаний, работающих в сферах торговли и обслуживания, производства, транспорта, финансово-банковских услуг и энергетики.

«Ростелеком» представил псковскому деловому сообществу новые цифровые решения, позволяющие повышать эффективность бизнеса.

Эксперты компании рассказали о сервисах с функцией видеоаналитики – «Видеонаблюдении» и «Ростелеком.Экраны». С их помощью владельцы бизнеса могут создавать базы данных клиентов, информировать и обучать сотрудников и запускать таргетированный контент, повышая эффективность рекламных сообщений.

«ТВ для бизнеса» – специальное решение, ориентированное на разные сферы услуг. В сервисе – более 70 телеканалов цифрового качества, в том числе в HD- формате. Подключив дополнительную услугу «Управление контентом», в личном кабинете фирма может настроить собственную заставку, а для продвижения акций, товаров и услуг – рекламное включение.

Решение «Wi-Fi для бизнеса» разработано специально для ресторанов, кафе, офисов, торговых центров, залов ожидания и отдыха, парков и других уличных площадок. Оно позволяет организовать беспроводной доступ в интернет для посетителей общественных мест. Пользователям доступно несколько способов авторизации: по SMS, по номеру 8-800 или через портал государственных услуг. С помощью сервиса коммерческие компании могут проводить промоакции, анализировать статистику посещаемости, организовывать опросы и получать обратную связь от клиентов.

Также на конференции специалисты «Ростелекома» рассказали о выгодных для предпринимателей пакетных предложениях «Быть в плюсе». В них входят интернет и мобильная связь, для которой можно подключить от одной до пяти SIM-карт. В зависимости от выбранного пакета компании получают скидку 50% на пользование от одной до трех услуг из следующего списка: «Видеонаблюдение», «ТВ для бизнеса», «Виртуальная АТС», «Номер 8-800», «СМС Реклама» и «Wi-Fi для бизнеса».

Директор по работе с корпоративным и государственным сегментами филиала в Новгородской и Псковской областях ПАО «Ростелеком» Роман Пралич: «Мы адаптируем наши готовые решения в зависимости от направления деятельности каждого предпринимателя, который к нам обратился. Небольшим компаниям мы предлагаем пакетные предложения, чтобы наши заказчики могли экономить на дополнительных цифровых сервисах. Плюс это удобно: работает принцип одного окна при управлении услугами и их оплате: выбрав пакетное предложение, можно в личном кабинете настраивать сервисы под конкретные задачи бизнеса и объединять платежные документы в единый счет. За первую половину 2019 года более 250 компаний Новгородской и Псковской областей отдали предпочтение пакетному предложению «Быть в плюсе».

Узнать больше об услугах и индивидуальных предложениях для корпоративных клиентов можно по телефону 8 800 200 3000 или на сайте rt.ru.