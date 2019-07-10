0
21:56
Надежда Филатова: Специалисты ЮНЕСКО признали выдающуюся ценность псковских храмов
21:34
МЧС: Развлекательные и спортивные центры в Великих Луках соответствуют требованиям пожарной безопасности
20:18
Высокие темпы строительства Дновской школы отметил Василий Осипов
18:23
Основные строительно-монтажные работы начались на 40-километровом участке трассы Петербург – Псков
17:50
«Привет, ивент!» - 10 июля (ЗВУК)
17:39
Две новые награды могут появиться в Псковской области
16:31
Археологи «разрезали» собор Иоанна Предтечи в Пскове
Еще новости
Общество

В Чернобыле станут развивать туризм

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увеличении туристических маршрутов в Чернобыле и облегчения доступа в зону отчуждения, пишет ТАСС.

Документ предусматривает, в частности, разработку и принятие стратегии развития Чернобыльской зоны как туристического объекта: будут проложены новые туристические маршруты, в том числе водным путем, построены новые КПП, а имеющиеся восстановят и модернизируют.

Также предполагается отмена необоснованных ограничений и запретов, например, относительно проведения видеосъемок. В зоне отчуждения обещают улучшить качество мобильной связи и предоставить возможность проводить там учебно-тренировочные мероприятия по предупреждению и ликвидации аварий для партнеров из стран ЕС и НАТО.

ТАСС отмечает, что указ обязывает чиновников и правоохранительные органы согласовывать посещения Чернобыльской зоны в течение трех календарных дней через электронный кабинет, а имеющиеся электронные билеты будут синхронизированы.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Надежда Филатова: Специалисты ЮНЕСКО признали выдающуюся ценность псковских храмов
10 июля 2019
Надежда Филатова: Специалисты ЮНЕСКО признали выдающуюся ценность псковских храмов
МЧС: Развлекательные и спортивные центры в Великих Луках соответствуют требованиям пожарной безопасности
10 июля 2019
МЧС: Развлекательные и спортивные центры в Великих Луках соответствуют требованиям пожарной безопасности
Высокие темпы строительства Дновской школы отметил Василий Осипов
10 июля 2019
Высокие темпы строительства Дновской школы отметил Василий Осипов
Основные строительно-монтажные работы начались на 40-километровом участке трассы Петербург – Псков
10 июля 2019
Основные строительно-монтажные работы начались на 40-километровом участке трассы Петербург – Псков
«Привет, ивент!» - 10 июля (ЗВУК)
10 июля 2019
«Привет, ивент!» - 10 июля (ЗВУК)
Две новые награды могут появиться в Псковской области
10 июля 2019
Две новые награды могут появиться в Псковской области
Археологи «разрезали» собор Иоанна Предтечи в Пскове
10 июля 2019
Археологи «разрезали» собор Иоанна Предтечи в Пскове
Систему электронного документооборота между мировыми судьями и налоговой внедрят в Псковской области
10 июля 2019
Систему электронного документооборота между мировыми судьями и налоговой внедрят в Псковской области

Идет загрузка...