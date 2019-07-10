В Чернобыле станут развивать туризм

23:00, 10 июля 2019, ПАИ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увеличении туристических маршрутов в Чернобыле и облегчения доступа в зону отчуждения, пишет ТАСС.

Документ предусматривает, в частности, разработку и принятие стратегии развития Чернобыльской зоны как туристического объекта: будут проложены новые туристические маршруты, в том числе водным путем, построены новые КПП, а имеющиеся восстановят и модернизируют.

Также предполагается отмена необоснованных ограничений и запретов, например, относительно проведения видеосъемок. В зоне отчуждения обещают улучшить качество мобильной связи и предоставить возможность проводить там учебно-тренировочные мероприятия по предупреждению и ликвидации аварий для партнеров из стран ЕС и НАТО.

ТАСС отмечает, что указ обязывает чиновников и правоохранительные органы согласовывать посещения Чернобыльской зоны в течение трех календарных дней через электронный кабинет, а имеющиеся электронные билеты будут синхронизированы.