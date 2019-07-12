Фестиваль исторической реконструкции «Хельга» пройдёт в Псковской области в 10-й раз

11:10, 12 июля 2019, ПАИ

Фестиваль исторической реконструкции «Хельга-2019» состоится в Псковской области в 10-й раз. Он пройдет с 13 по 14 июля в поселке Выбуты Псковского района - на родине княгини Ольги и ее внука князя Владимира, крестителя Руси, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона со ссылкой на организатора фестиваля, председателя общественной организации «Былины древнего Пскова» Василия Мизгирева.

В данный момент реконструкторы военно-исторических клубов из России и ближнего зарубежья обустраивают стилизованный исторический лагерь. Запланированы показательные выступления и мероприятия для зрителей, в том числе исторические реконструкции, музыкальные выступления, огненное шоу и средневековая ярмарка. Также гости фестиваля смогут познакомиться с воинскими обычаями и традициями повседневной жизни руссов, славян, варягов. Площадка фестиваля будет разделена на сектора для реконструкторов, любителей истории и туристов.

Для желающих попасть на мероприятие будет организован бесплатный проезд из Пскова. Отправление в Выбуты состоится от площади Ленина 13 июля в 10:00. Кроме того, на территории фестиваля предусмотрена парковка для транспорта, охрана, пункты питания и биотуалеты.

Фестиваль исторической реконструкции «Хельга-2019» проводится при поддержке администрации Псковской области и содействии администрации Тямшанской волости. На организацию мероприятия была выделена субсидия в размере 200 тысяч рублей.