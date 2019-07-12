Напитки со всего света продегустировали псковичи в ресторане «Филей»
9 июля в ресторане «Филей» (Октябрьский проспект, 20) прошла дегустация напитков со всего света в сопровождении set-menu из 5 курсов.
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Фото: Дмитрий Самосудов
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Фото: Дмитрий Самосудов
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Фото: Дмитрий Самосудов
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Фото: Дмитрий Самосудов
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Фото: Дмитрий Самосудов
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Фото: Дмитрий Самосудов
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Фото: Дмитрий Самосудов
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Фото: Дмитрий Самосудов
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Фото: Дмитрий Самосудов
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Фото: Дмитрий Самосудов
Как сообщили Псковскому агентству информации в ресторане, курировал вечер бренд-амбассадор Денис Леонтьев.
Также гости заведения смогли попробовать блюда из специального меню, которое составил шеф-повар ресторана.