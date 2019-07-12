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Общество

Напитки со всего света продегустировали псковичи в ресторане «Филей»

Фото: Дмитрий Самосудов

9 июля в ресторане «Филей» (Октябрьский проспект, 20) прошла дегустация напитков со всего света в сопровождении set-menu из 5 курсов.

  • «Особенный вторник» в стейк-хаусе «Филей»
    Фото: Дмитрий Самосудов
  • «Особенный вторник» в стейк-хаусе «Филей»
    Фото: Дмитрий Самосудов
  • «Особенный вторник» в стейк-хаусе «Филей»
    Фото: Дмитрий Самосудов
  • «Особенный вторник» в стейк-хаусе «Филей»
    Фото: Дмитрий Самосудов
  • «Особенный вторник» в стейк-хаусе «Филей»
    Фото: Дмитрий Самосудов
  • «Особенный вторник» в стейк-хаусе «Филей»
    Фото: Дмитрий Самосудов
  • «Особенный вторник» в стейк-хаусе «Филей»
    Фото: Дмитрий Самосудов
  • «Особенный вторник» в стейк-хаусе «Филей»
    Фото: Дмитрий Самосудов
  • «Особенный вторник» в стейк-хаусе «Филей»
    Фото: Дмитрий Самосудов
  • «Особенный вторник» в стейк-хаусе «Филей»
    Фото: Дмитрий Самосудов

Как сообщили Псковскому агентству информации в ресторане, курировал вечер бренд-амбассадор Денис Леонтьев.

Также гости заведения смогли попробовать блюда из специального меню, которое составил шеф-повар ресторана.

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