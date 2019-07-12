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Общество

Российские водители стали чаще пользоваться ремнями безопасности

В России водители стали чаще пользоваться ремнями безопасности, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на члена правительственной комиссии по безопасности дорожного движения Наталью Агре.

Она отметила, что на данный момент ремни безопасности не используют 10% водителей, а десять лет назад таких нарушителей было 23%. При этом, по словам Натальи Агре, многие водители не пристегиваются, потому что это «не круто».

В то же время она подчеркнула, что ситуация в России с использованием ремней безопасности улучшилась благодаря масштабной работе по повышению безопасности дорожного движения.

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