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Общество

Названы причины закрытия платного туалета в центре Пскова

Платный туалет в центре Пскова возле бывшего кинотеатра «Октябрь» закрылся по причине неисправности электропроводки. Об этом сообщил корреспонденту Псковского агентства информации и. о. директора Северо-Западного центра социологии и маркетинга города Пскова Алексей Малов.

По его словам, за время Ганзейских дней уровень воды в туалете вырос, она попала на проводку, что привело к выходу из строя объекта.  

«За время Ганзы была слишком большая нагрузка и техника просто не выдержала этого всего. До тех пор, пока полностью не будут устранены проблемы, мы людей туда не запустим», - добавил Алексей Малов.

Он также заверил, что туалет планируется открыть уже в ближайшее время.

На закрытый туалет в центре Пскова пожаловались местные жители. По их словам, он не работает с 10 июля. 

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