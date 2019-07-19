В Пскове идет сбор пожертвований на строительство храма в честь Святителя Луки

13:31, 19 июля 2019, ПАИ

В Пскове продолжается сбор пожертвований на строительство храма в честь Святителя Луки (Войно-Ясенецкого), сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Деньги можно отправить на расчетный счет прихода храма святой великомученицы Анастасии Узорешительницы в отделении № 8630 Сбербанка России города Пскова.

Расчетный счет: 40703810551000099145

БИК: 045805602

Кор/счет: 30101810300000000602

Получатель: Приход храма святой великомученицы Анастасии Узорешительницы г. Пскова

ИНН получателя: 6027078661

КПП: 602701001

Назначение платежа: Благотворительное пожертвование на строительство храма свт. Луки.

Карта Сбербанка: 63900251 9003278829

В городе также установлены ящики для сбора пожертвований:

- в храме святой великомученницы Анастасии Узорешительницы (Октябрьский проспект, 9);

- в Псковской городской больнице (улица Коммунальная, 23);

- в часовне в Псковской областной больнице (улица Малясова, 2);

- в часовне в Псковском областном онкологическом диспансере (улица Вокзальная, 15);

- в гардеробе в Стоматологической поликлинике (улица Юбилейная, 95).

Кроме того, в указанных часовнях и храме можно сделать пожертвование на именной кирпич в стену храма в честь Святителя Луки. Жертвователи получат «Свидетельство о пожертвовании» с указанием имени, которое будет написано на кирпиче.

С инициативой построить на территории лечебного учреждения храм выступили в 2014 году жители города и пациенты больницы. Идею строительства тогда поддержало руководство Псковской области и Псковской епархии.

23 июля 2016 года в День города Пскова состоялся чин основания и освещение закладной капсулы храма Святителя Луки (Войно-Ясенецкого).

В сентября 2016 года неизвестные похитили ящик для сбора пожертвований, который находился в Свято-Троицком соборе Пскова.

Согласно проекту кирпичный, одноглавый храм Святителя Луки будет соответствовать традициям псковской архитектуры. Он расположился во внутреннем дворе Псковской городской больницы между хирургическим и терапевтическим корпусами, с основным зданием больницы он будет связан крытым переходом. Автор проекта храма - архитектор Сергей Кондратьев.

Архиепископ Симферопольский и Крымский Лука (в миру Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий) был хирургом, профессором медицины, лауреатом Сталинской премии, автором более 40 научных работ, а также духовным писателем и проповедников. Причислен к лику святых в 2000 году.