Модный показ устроит магазин «Mango» в День города в Пскове

15:49, 19 июля 2019, ПАИ

Магазин модной испанской одежды «Mango» подготовил показ новой коллекции в Пскове. Он состоится в рамках празднования Дня города на центральной сцене торжеств на Октябрьской площади, сообщили Псковскому агентству информации в ТРК «Акваполис», где располагается магазин.

Будут представлены лучшие модели действующей и новой коллекции одежды, которые уже появились в магазине в Пскове.

Праздник на Октябрьской площади начнётся в 13:00. В его финале вечером выступит певица Натали.

С полной программой Дня города в Пскове можно ознакомиться здесь>>>.