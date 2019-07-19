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Общество

Модный показ устроит магазин «Mango» в День города в Пскове

Магазин модной испанской одежды «Mango» подготовил показ новой коллекции в Пскове. Он состоится в рамках празднования Дня города на центральной сцене торжеств на Октябрьской площади, сообщили Псковскому агентству информации в ТРК «Акваполис», где располагается магазин.

Будут представлены лучшие модели действующей и новой коллекции одежды, которые уже появились в магазине в Пскове.

 Праздник на Октябрьской площади начнётся в 13:00. В его финале вечером выступит певица Натали.

С полной программой Дня города в Пскове можно ознакомиться здесь>>>.

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