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Общество

Депутат Ольга Федорова поздравила с 95-летием ветерана Великой Отечественной войны

Депутат Псковской городской Думы Ольга Федорова поздравила с 95-летием ветерана Великой Отечественной войны, труженицу тыла Антонину Никитину, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Ольга Федорова вручила юбиляру приветственный адрес исполняющей обязанности главы Пскова Елены Полонской, букет цветов и пожелала крепкого здоровья, благополучия и быть всегда в отличном настроении. Депутат выразила надежду побывать на праздновании 100-летия Антонины Никитиной, которую также поздравили представители администрации области и городского Совета ветеранов.

Антонина Никитина поблагодарила гостей за оказанное внимание и рассказала о своей жизни. Она родилась в Псковском районе, кроме нее в семье было еще двое детей. К началу войны 17-летняя Антонина Никитина успела окончить 2 курса псковского педагогического училища. После войны продолжила обучение и более 30 лет проработала учителем начальных классов в Темеревской школе Псковского района.

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