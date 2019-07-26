Депутат Ольга Федорова поздравила с 95-летием ветерана Великой Отечественной войны

17:28, 26 июля 2019, ПАИ

Депутат Псковской городской Думы Ольга Федорова поздравила с 95-летием ветерана Великой Отечественной войны, труженицу тыла Антонину Никитину, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Ольга Федорова вручила юбиляру приветственный адрес исполняющей обязанности главы Пскова Елены Полонской, букет цветов и пожелала крепкого здоровья, благополучия и быть всегда в отличном настроении. Депутат выразила надежду побывать на праздновании 100-летия Антонины Никитиной, которую также поздравили представители администрации области и городского Совета ветеранов.

Антонина Никитина поблагодарила гостей за оказанное внимание и рассказала о своей жизни. Она родилась в Псковском районе, кроме нее в семье было еще двое детей. К началу войны 17-летняя Антонина Никитина успела окончить 2 курса псковского педагогического училища. После войны продолжила обучение и более 30 лет проработала учителем начальных классов в Темеревской школе Псковского района.