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Общество

День поселка отпраздновали в Бежаницах

Instagram администрации Бежаницкого района

 Около 3 тысяч человек собрали праздничные мероприятия, посвященные 438-летию первого упоминания в летописях поселка Бежаницы, сообщил Псковскому агентству информации глава Бежаницкого района Сергей Михеев.

Праздничные мероприятие прошли в поселке 4 августа. Выступая на торжестве, Сергей Михеев поблагодарил жителей, которые трудятся на благо поселка, способствуют его развитию. Помимо этого, он выразил благодарность ветеранам, которые внесли вклад в восстановление Бежаниц, и пожелал жителям поселка плодотворного и созидательного труда на благо района. 

Глава муниципалитета рассказал, что в рамках торжественной части определили победителей в различных номинациях, а руководителю бежаницкого РайПО Виктору Смирнову было присвоено звание почетного гражданина посёлка. Также лучшим трудовым коллективам по итогам 2018 года вручили свидетельства о занесении на доску почету, такие же свидетельства получили и лучшие работники.

В праздничный день глава района организовал прием семи почетных граждан муниципалитета, вручил сертификаты и памятные медали в рамках программы «Подарок новорожденному».

В парке отдыха Бежаниц 4 августа работали аттракционы, выставка-продажа изделий декоративно-прикладного творчества местных мастеров и фотовыставка Бежаницкого историко-культурного центра.

Instagram администрации Бежаницкого района

Творческая мастерская клуба «Душа» проводила мастер-классы по изготовлению текстильной куклы и текстильной игрушки. Также работали творческая площадка областного фестиваля «Кукольное дело», площадка «Лазертаг» и экоплощадка Полистовского заповедника.

Сергей Михеев рассказал, что участниками фестиваля «Кукольное дело» стали авторы-любители и профессиональные мастера-кукольники практически из всех районов Псковской области, которым вручили дипломы Псковского областного центра народного творчества.

Жители и гости поселка участвовали в беспроигрышной лотерее Почты России. С концертными номерами на празднике выступили народно-эстрадный коллектив «Лаванда», творческие группы из Пскова, Опочки и Новоржева. Завершился день дискотекой и праздничным салютом.

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