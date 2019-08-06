Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, отремонтируют в Пскове

17:58, 06 августа 2019, ПАИ

В Пскове в ближайшее время начнётся ремонт в приюте «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей». Об этом заявила начальник территориального управления Пскова главного госуправления социальной защиты Псковской области Наталья Хачапуридзе на координационном итоговом совещании 6 августа, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

По словам Натальи Хачапуридзе, ремонт учреждения начнётся в августе с фасадной части здания: в начале будет произведен демонтаж стены. В следующем году планируется, что в псковском Центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей, пройдёт основной ремонт.

Наталья Хачапуридзе отметила, что учреждение очень нуждается в ремонте. По её словам, на работы уже выделены средства: часть денег перечислила региональная администрация, а часть - спонсоры.

Исполняющая полномочия главы Пскова Елена Полонская отметила, что ежегодно городские власти участвуют в жизни Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, и предложила в этом году также «не оставаться в стороне».