Россельхознадзор снял запрет на поставки в Россию продукции трех белорусских предприятий

22:28, 06 августа 2019, ПАИ

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 8 августа отменит введенные ранее ограничения на поставки в Россию продукции трех белорусских предприятий.

Как сообщается на сайте ведомства, речь идет о сухой молочной продукции ОАО «Барановичский молочный комбинат», сливочного масла «Сморгонские молочные продукты» филиала ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат», пастеризованных наливом сливок ОАО «Здравушка-милк» производственный участок Березинский.

Отмечается, что такое решение принято на основании полученных от белорусской стороны материалов расследований и гарантии департамента ветеринарного и продовольственного надзора министерства сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии.

Отправляемая в Россию продукция данных предприятий должная быть выработана с 8 августа и сопровождаться электронным ветеринарным сертификатом.