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Общество

Россельхознадзор снял запрет на поставки в Россию продукции трех белорусских предприятий

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 8 августа отменит введенные ранее ограничения на поставки в Россию продукции трех белорусских предприятий.

Как сообщается на сайте ведомства, речь идет о сухой молочной продукции ОАО «Барановичский молочный комбинат», сливочного масла «Сморгонские молочные продукты» филиала ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат», пастеризованных наливом сливок ОАО «Здравушка-милк» производственный участок Березинский.

Отмечается, что такое решение принято на основании полученных от белорусской стороны материалов расследований и гарантии департамента ветеринарного и продовольственного надзора министерства сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии.

Отправляемая в Россию продукция данных предприятий должная быть выработана с 8 августа и сопровождаться электронным ветеринарным сертификатом.

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