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Общество

Индивидуальные соревнования экипажей боевых машин прошли в Псковской области

Фото Дарьи Хватковой

Индивидуальные соревнования экипажей боевых машин прошли в рамках второго этапа конкурса «Десантный взвод» в Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Минобороны.

6 августа экипажи преодолевали противотанковый ров, макет колейного моста, место остановки на подъеме, колейный проход в минно-взрывном заграждении, проход между столбами на спуске, участок маневрирования, косогор, огненную полосу и брод.

Фото Дарьи Хватковой

Помимо этого, на каждом круге экипажи должны были поразить мишени из вооружения боевых машин. В качестве мишенецй выступали бронеавтомобиль и ручной противотанковый гранатомет. Обе цели имитировали движение и были расположены на разных рубежах.

Фото Дарьи Хватковой

«Все команды, вышедшие на старт этапа, показали свой высокий профессионализм и высокие результаты», — отметили в Минобороны. Результаты соревнования подведут позже. Экипажам боевых машин предстоит гонка преследования, которая пройдет 8 августа.

По итогам первого этапа соревнований лидирует команда российских десантников. Всего в «Десантном взводе» участвуют более 400 военнослужащих из 21 страны.

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