Жители Пскова поделились в соцсетях фотографиями странных конструкций на Золотой набережной

17:24, 07 августа 2019, ПАИ

Пользователи социальных сетей обсуждают появившиеся на Золотой набережной в Пскове необычные металлические конструкции. Несколько тумб выставили вдоль реки Псковы напротив Кремля. Все они выше человеческого роста. И пока это только металлические стержни, к которым явно планируется что-то крепить.

«Может, это под рекламу», - теряются в догадках горожане.

«Это специальные информационные конструкции», - пояснили корреспонденту Псковского агентства информации в администрации Пскова.

Собеседник уточнил, что всего в городе появится три площадки для галерей — на Золотой набережной, в Финском парке и на улице Пушкина. Будет смонтировано 25 таких тумб.

«На каждую крепится пластиковый лист с информацией. Одной из первых станет экспозиция о проведении в Пскове Ганзейских дней», - уточнил источник.

В будущем на таких носителях планируется размещать информацию о спортивных и культурных мероприятиях в регионе, заниматься этим будет комитет по культуре Псковской области. По аналогии с Псковом такие конструкции планируется разместить и во всех райцентрах.