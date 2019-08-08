Великолучанам напомнили о противопожарной безопасности

20:40, 08 августа 2019, ПАИ

8 августа сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Великие Луки осуществили профилактический рейд в жилом секторе. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, особое внимание было уделено многодетным семьям, а также семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

В ходе рейда было распространено 15 памяток о действиях при возникновении пожара, 20 листовок о мерах пожарной безопасности в жилых домах. Гражданам были разъяснены требования пожарной безопасности, предъявляемые к отопительным приборам, бытовым газовым приборам и электрической проводке, меры административной и уголовной ответственности за нарушения требований пожарной безопасности.

В ходе бесед разъяснена необходимость наличия в домах первичных средств пожаротушения, доведены способы раннего обнаружения пожара в жилище при помощи автономных пожарных извещателей.

Жителям города напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб, довели обстановку с пожарами на территории Псковской области и города Великие Луки, основные причины пожаров и гибели людей.