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Общество

Новые правила ловли рыбы начнут действовать в России

С 2020 года в России вступят в силу новые правила рыбной ловли. Об этом заявил глава Росрыболовства и замминистра сельского хозяйства Илья Шестаков, пишет lenta.ru.

Согласно нововведениям, будет ограничена подводная охота, станут действовать суточные нормы вылова и запрещена ловля рыбы сетями. 

«Запрещено не только использование сетей, но и их оборот, что позволит бороться с производством и распространением самых опасных с точки зрения загрязнения окружающей среды так называемых «китайских сетей», - отметили специалисты Росрыболовства.

При этом в ведомстве пояснили, что сетями можно будет рыбачить в районах Севера, Сибири и Дальнего Востока. Ловля сетью допускаются только местным жителям и тем, кто питается рыбой, как основной едой. Препполагается, что все сети промаркируют.

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