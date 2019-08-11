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Общество

О любви к мужу рассказала Оксана Фёдорова

Пост, посвящённый любви к мужу, опубликовала в Instagram уроженка Пскова, обладательница титула «Мисс Вселенная-2002», телеведущая, певица Оксана Фёдорова.

«Благословенна жизнь моя, когда тобой любима я.  Девять лет назад я сказала «ДА» . Теперь я занимаюсь боксом , окунаюсь в ледяной проруби , хожу по снегу, то ли ещё будет!  Всегда люблю!» - написала Оксана Фёдорова.

В 2011 году Оксана Фёдорова вышла замуж за а офицера ФСБ, ныне сотрудника администрации Президента РФ Андрея Бородина. В 2012 году она объявила, что взяла фамилию супруга. У пары двое детей – сын Фёдор и дочь Елизавета.

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