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Общество

Псковичей приглашают на осеннюю акцию «Живи, лес!»

С 1 сентября по 31 октября в Псковской области в девятый раз пройдёт всероссийская акция «Живи, лес!», сообщили Псковскому агентству информации в региональном комитете по природным ресурсам и экологии.

В рамках акции пройдут мероприятия по уходу за посадками леса, очистке леса от мусора, тематические просветительские мероприятия и выставки. Традиционно в Псковской области в акции принимают участие лесничества, лесопользователи, школьные лесничества, добровольцы.

Всероссийская акция «Живи, лес!» ежегодно проходит на землях лесного фонда Псковской области с 2011 года. В 2018 году в рамках акции в лесах от мусора были убраны 34 гектара. Псковичи также посадили более 25 тысяч сеянцев ели.

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