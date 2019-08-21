0
17:16
Синенький цветочек: В Псковской области возрождают забытые традиции
16:47
Псков намерен включить в список ЮНЕСКО «вторую волну» объектов
16:05
Михаил Ведерников о формировании команды: Пришлось бороться с формализмом и равнодушием
16:01
Tele2 гарантирует псковичам лучшую цену
15:06
Актёры Псковского драмтеатра сыграли свадьбу
15:04
В Псковской области на подарочные сертификаты новорожденным тратят 40 млн рублей
14:24
Михаил Ведерников считает обращения в соцсетях «звоночками» о недостаточно эффективной работе
Еще новости
Общество

Псковичи пожаловались на водителя автобуса №6

Жители Пскова пожаловались на водителя автобуса по маршруту №6, который за рулём пользовался мобильным телефоном. Соответствующая жалоба опубликована в группе «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте».

«Вот так водитель автобуса везёт пассажиров с утра по маршруту №6! И так всю дорогу по улице Юбилейной», - написал пскович и опубликовал видеозапись с доказательством своих слов.

В комментариях к жалобе другие жители Пскова отмечали, что своими действиями водитель автобуса пренебрегает безопасностью пассажиров. Один из горожан заметил, что правила дорожного движения запрещают водителю разговаривать по телефону даже без гарнитуры, не говоря уже о том, чтобы переписываться.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Синенький цветочек: В Псковской области возрождают забытые традиции
21 августа 2019
Синенький цветочек: В Псковской области возрождают забытые традиции
Псков намерен включить в список ЮНЕСКО «вторую волну» объектов
21 августа 2019
Псков намерен включить в список ЮНЕСКО «вторую волну» объектов
Михаил Ведерников о формировании команды: Пришлось бороться с формализмом и равнодушием
21 августа 2019
Михаил Ведерников о формировании команды: Пришлось бороться с формализмом и равнодушием
Tele2 гарантирует псковичам лучшую цену
21 августа 2019
Tele2 гарантирует псковичам лучшую цену
Актёры Псковского драмтеатра сыграли свадьбу
21 августа 2019
Актёры Псковского драмтеатра сыграли свадьбу
В Псковской области на подарочные сертификаты новорожденным тратят 40 млн рублей
21 августа 2019
В Псковской области на подарочные сертификаты новорожденным тратят 40 млн рублей
Михаил Ведерников считает обращения в соцсетях «звоночками» о недостаточно эффективной работе
21 августа 2019
Михаил Ведерников считает обращения в соцсетях «звоночками» о недостаточно эффективной работе
«Немов-центр» в Пскове может получить новую прописку
21 августа 2019
«Немов-центр» в Пскове может получить новую прописку

Идет загрузка...