Псковичи пожаловались на водителя автобуса №6

13:55, 21 августа 2019, ПАИ

Жители Пскова пожаловались на водителя автобуса по маршруту №6, который за рулём пользовался мобильным телефоном. Соответствующая жалоба опубликована в группе «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте».

«Вот так водитель автобуса везёт пассажиров с утра по маршруту №6! И так всю дорогу по улице Юбилейной», - написал пскович и опубликовал видеозапись с доказательством своих слов.

В комментариях к жалобе другие жители Пскова отмечали, что своими действиями водитель автобуса пренебрегает безопасностью пассажиров. Один из горожан заметил, что правила дорожного движения запрещают водителю разговаривать по телефону даже без гарнитуры, не говоря уже о том, чтобы переписываться.