0
17:16
Синенький цветочек: В Псковской области возрождают забытые традиции
16:47
Псков намерен включить в список ЮНЕСКО «вторую волну» объектов
16:05
Михаил Ведерников о формировании команды: Пришлось бороться с формализмом и равнодушием
16:01
Tele2 гарантирует псковичам лучшую цену
15:06
Актёры Псковского драмтеатра сыграли свадьбу
15:04
В Псковской области на подарочные сертификаты новорожденным тратят 40 млн рублей
14:24
Михаил Ведерников считает обращения в соцсетях «звоночками» о недостаточно эффективной работе
Еще новости
Общество

МЧС предупреждает об усилении ветра в Псковской области

21 августа с 15:00 до 18:00 в Псковской области ожидается кратковременное усиление ветра с порывами до 18 метров в секунду. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Псковской области.

В ведомства отметили, что непогода затронет преимущественно южные районы региона.

С 21 августа погода в Псковской области испортится, но к выходным дожди прекратятся и снова станет тепло. Начальник Псковского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова заявила, что в выходные днем воздух снова прогреется до 23 градусов. Жары ждать не стоит. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Синенький цветочек: В Псковской области возрождают забытые традиции
21 августа 2019
Синенький цветочек: В Псковской области возрождают забытые традиции
Псков намерен включить в список ЮНЕСКО «вторую волну» объектов
21 августа 2019
Псков намерен включить в список ЮНЕСКО «вторую волну» объектов
Михаил Ведерников о формировании команды: Пришлось бороться с формализмом и равнодушием
21 августа 2019
Михаил Ведерников о формировании команды: Пришлось бороться с формализмом и равнодушием
Tele2 гарантирует псковичам лучшую цену
21 августа 2019
Tele2 гарантирует псковичам лучшую цену
Актёры Псковского драмтеатра сыграли свадьбу
21 августа 2019
Актёры Псковского драмтеатра сыграли свадьбу
В Псковской области на подарочные сертификаты новорожденным тратят 40 млн рублей
21 августа 2019
В Псковской области на подарочные сертификаты новорожденным тратят 40 млн рублей
Михаил Ведерников считает обращения в соцсетях «звоночками» о недостаточно эффективной работе
21 августа 2019
Михаил Ведерников считает обращения в соцсетях «звоночками» о недостаточно эффективной работе
«Немов-центр» в Пскове может получить новую прописку
21 августа 2019
«Немов-центр» в Пскове может получить новую прописку

Идет загрузка...