МЧС предупреждает об усилении ветра в Псковской области

14:20, 21 августа 2019, ПАИ

21 августа с 15:00 до 18:00 в Псковской области ожидается кратковременное усиление ветра с порывами до 18 метров в секунду. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Псковской области.

В ведомства отметили, что непогода затронет преимущественно южные районы региона.

С 21 августа погода в Псковской области испортится, но к выходным дожди прекратятся и снова станет тепло. Начальник Псковского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова заявила, что в выходные днем воздух снова прогреется до 23 градусов. Жары ждать не стоит.