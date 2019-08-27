Костяную рукоять ножа XVII века нашли археологи в Пскове

15:38, 27 августа 2019, ПАИ

Костяную рукоять ножа XVII века нашли археологи на Великоулицком раскопе на территории бывшей ТЭЦ в Пскове 27 августа, сообщили Псковскому агентству информации в Археологическом центре Псковской области.

«Вот такая нетипичная вещь найдена сегодня — пример одного из технологических этапов косторезного производства», — рассказали специалисты. Отмечается, что мастер старательно вырезал из кости рукоять ножа, но по неизвестной причине бросил свою работу, не отделив от заготовки нижнюю часть.

«В ходе работ на этом участке нами было обнаружено огромное количество костяных обрезков, заготовок. Очевидно, что где-то рядом располагалась мастерская», — добавили археологи.