Депутаты областного Собрания осмотрели новую школу в Дно

21:02, 28 августа 2019, ПАИ

Депутаты Псковского областного Собрания Геннадий Григорьев и Сергей Быков приняли участие в общественной приёмке новой школы в Дно 28 августа. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента, они остались довольны качеством выполненных работ и возможностями, которые открывает новая школа для учеников.

«Современное оборудование в классах: в кабинете биологии – микроскопы, оснащённые лаборантские в кабинете химии, кабинет информатики – выше всех похвал, у каждого класса своя раздевалка, рядом со школой – прекрасный стадион. Хоть переезжай в Дно!» - рассказал Геннадий Григорьев.

Депутат отметил качество доступной среды в школе – в группе общественной приёмки был член Молодёжного парламента Владимир Петров, который без труда смог подняться в инвалидной коляске по пандусу. «Всё сделано в соответствии с нормами, предусмотрены специальные туалеты для школьников с ограниченными возможностями здоровья. Теперь они смогут заниматься не дома, а в школе, вместе со сверстниками. Условия для этого созданы», - добавил он.

Сергей Быков отметил колоссальный объём работ, выполненный в школе. «Я видел, как всё начиналось, ещё с площадки и коммуникаций, знаю, сколько было сложностей и как последовательно решались проблемы областным комитетом по образованию. Школа великолепная! Рад, что в муниципалитете реализован такой проект», - сказал депутат.

«Я сам занимаюсь спортом и своих детей гоняю. Дети должны заниматься спортом ежедневно! В новой школе для этого созданы прекрасные условия: мне очень понравился стадион с беговыми дорожками, с воркаут-площадкой, с волейбольной и баскетбольной площадками, имеющими отличное резиновое покрытие, футбольное поле с искусственным газоном», - рассказал Сергей Быков.

«У коллектива глаза горят! Сегодня в школе прошёл районный педсовет – было ощущение праздника. Это действительно радостное событие! Перед учителями выступал председатель комитета по образованию Александр Седунов, рассказывал о национальных проектах, о программах, в которых может участвовать школа. Конечно, хотелось бы, чтобы педагоги использовали новые возможности» - отметил депутат.

«Такой стадион нужен и порховской школе, - уверен Геннадий Григорьев. – Современный стадион райцентру необходим. Мы обсудили этот вопрос с председателем комитета по образованию Александром Седуновым. Нужны деньги, надо искать возможности».

Новая школа в Дно на 500 мест заменила аварийное здание 1947 года постройки. На строительство учебного заведения направили свыше 378 млн рублей из бюджетов различного уровня.