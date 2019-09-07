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Общество

Правительство вдвое увеличило размер премии для молодых учёных

С 2020 года размер денежной части премий Правительства России в области науки и техники для молодых учёных увеличится до 1 млн рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства РФ.

Премия учреждена Постановлением Правительства от 15 декабря 2004 года №793 для развития научного потенциала Российской Федерации и стимулирования творческой активности молодых ученых. С 1 января 2005 года учреждены семь ежегодных премий в области науки и техники для молодых учёных в размере 500 тыс. рублей каждая. Первое присуждение премий состоялось по итогам рассмотрения работ, представленных в 2005 году. Премию могут получить молодые ученые не старше 33 лет. 

Теперь размер денежной части премий составит 1 млн рублей.

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