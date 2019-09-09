Псковичи примут участие в семинаре регионального совета Российского союза туриндустрии в Белоруссии

11:15, 09 сентября 2019, ПАИ

С 13 по 15 сентября в Белоруссии в Витебской области состоится выездной семинар регионального совета Российского союза туриндустрии «Трансграничное сотрудничество: опыт реализации, проблемы и перспективы». Об этом пишет портал «Белта» со ссылкой на областной исполком.

Мероприятие соберет всего 70 участников – крупнейшие туристические компании различных регионов России, среди которых также представители управления спорта и туризма Витебского облисполкома, Министерства спорта и туризма, Национального агентства по туризму, Государственного пограничного комитета Белоруссии, представителей администраций Витебской, Смоленской областей.

Участники обсудят проблемы и перспективы трансграничного сотрудничества, а также проведут расширенное заседание комитета торгово-промышленной палаты России по предпринимательству в сфере туризма.

На семинаре также состоится знакомство с туристической инфраструктурой Витебска, Полоцка и Смоленска, анимационными программами, культурно-образовательными проектами, реализуемыми на основе трансграничного сотрудничества.