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Общество

Псковские ремесленники проведут мастер-классы для гостей праздника «Воевода Шуйский»

Псковские ремесленники проведут мастер-классы для гостей праздника «Воевода Шуйский» 28 сентября, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского городского молодёжного центра.

Клуб исторической реконструкции и фехтования «Плесков-град» подарит всем желающим возможность померить доспехи и сфотографироваться с оружием, а также потренироваться в фехтовании на мечах (тямбарах) под руководством профессиональных бойцов-реконструкторов.

Клуб «Орден» проведёт мастер-класс по изготовлению обережных кукол и фехтованию. Помимо этого, будет организована допросная изба с палачом.

Псково-Изборский объединенный музей-заповедник организует площадку «Стрелецкая застава». Интерактив поможет окунуться в атмосферу древнего Пскова, покажет, как на Руси участвовали в боевом построении и несли службу. Гости праздника смогут подержать рукоять меча, копьё и бердыш.

Клуб «Нормандия» проведёт мастер-класс по изготовлению кольчужного полотна, а мастера из клуба «Усадьба» продемонстрируют процессы изготовления нити и тканых шерстяных поясов. Помимо этого, будет показана техника древнерусского письма и игры, популярные у жителей раннесредневекового Пскова. Все это гости праздника смогут попробовать выполнить своими руками.

Напомним, исторический праздник посвящен героической обороне Пскова от войск Стефана Батория. Праздник «Воевода Шуйский» начнется в 12:00 с заупокойной литии в храме Рождества и Покрова Богородицы от Пролома (улица Свердлова, 1). Затем мероприятие продолжится на набережной реки Великой у Покровской башни.

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