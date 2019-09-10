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Общество

20 млн россиян могут лишиться работы из-за «автоматизации»

К 2030 году компетенции 45,5% работников в России будут неактуальны и им придется либо уйти с рынка труда, либо переобучаться. Такие выводы представлены в исследовании РАНХиГС, пишет газета «Известия».

Эта оценка касается только формально занятых граждан, то есть официально трудоустроенных. Оказалось, что роботам можно поручить большую часть работы в гостиничном и ресторанном бизнесе (под риском автоматизации находятся 73% занятых здесь), обрабатывающих производствах (60%), сельском и лесном хозяйстве (58%), розничной торговле (53%) и добыче полезных ископаемых (51%).

По мнению авторов, «рискам цифровизации и автоматизации» будут подвержены 20,1 млн человек. Вероятным решением проблемы может стать введение налога на роботов (собранные средства можно направить на социальную помощь) или переход на четырехдневную рабочую неделю.

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