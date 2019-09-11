На аукционы по ремонту улиц Лагерной и Пароменской в Пскове не подано заявок

17:50, 11 сентября 2019, ПАИ

В Пскове на аукционы по ремонту улиц Лагерной и Пароменской не подано ни одной заявки. Об этом сообщается в группе «Убитые дороги Пскова» в социальной сети «ВКонтакте».

Закупку на ремонт дорог на улице Лагерной на участке от улицы Максима Горького до Псковской областной больницы администрация города опубликовала в конце августа. Планировалось, что подрядчик в рамках контракта на 2 млн рублей заменит асфальтовое покрытие на площади 1 тыс. 609 кв. м. на проезжей части. Срок выполнения работ — до 30 октября 2019 года.

До этого же срока подрядная организация должна была привести в порядок улицу Пароменскую на участке от улицы Петровской до улицы Народной. Цена контракта – 15 млн 375 тысяч рублей. На эту сумму необходимо заменит покрытие на проезжей части площади 6 тыс. 205 квадратных метров, на тротуаре — 400 квадратных метра. На примыкании с улицей Киселева покрытие будет заменено на 3 тысячах 167 квадратных метрах на проезжей части и на 170 квадратных метрах на тротуаре.

Аукцион по ремонту проезда Рижский проспект, дом 49 – улица Кузбасской дивизии, 22 (на участке от улицы Коммунальной до улицы Кузбасской дивизии, дом 22) выиграла компания «СпецТрансСервис».

Повторно была опубликована закупка на ремонт перекрестка Рижского проспекта и улицы Петровской. Начальная (максимальная) цена контракта — 6 миллионов 309 тысяч 459 рублей. Планируется уложить новое покрытие на площади 595 метров квадратных, на улице Петровской — на площади 3 тысячи 716 квадратных метрах. Сроки выполнения работ — до 1 ноября текущего года.

На первый аукцион по ремонту перекрестка не было подано ни одной заявки.