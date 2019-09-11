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Общество

Автобусные билеты из Пскова до Новгорода и Великих Лук подешевели

С 13 сентября на междугородних автобусных направлениях Псков – Новгород, Псков – Великие Луки снижается стоимость проезда. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковпассажиравтотранса.

В частности, в Новгород из Пскова и обратно теперь можно доехать за 500 рублей, студентам эта поездка обойдётся в 450 рублей, в Великие Луки – 450 и 400 рублей соответственно.

Кроме того, изменилась стоимость проезда по маршруту №504: на участках «Псков – Опочка» она составит 300 рублей, «Псков – Пустошка» - 350 рублей.

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