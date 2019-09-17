На двух участках трассы Петербург - Псков ввели реверсивное движение из-за дорожных работ

09:37, 17 сентября 2019, ПАИ

На двух участках трассы Р-23 «Санкт-Петербург – Псков – Пустошка — Невель — граница с Белоруссией» 17 сентября ввели реверсивное движение в связи с дорожными работами, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Так, с 33-го по 35-й километр (новый ход) ограничена скорость движения в оба направления с 8:00 до 17:00. Введено реверсивное движение. Причина ограничения связана с очисткой наносного грунта из-под металлических барьерных ограждений.

Со 158-го по 178-й километр также ограничили скорость в оба направления с 8:00 до 17:00 и ввели реверсивное движение. В это время рабочие выборочно устранят деформацию дорожного покрытия.

Также на трассе действуют ограничения в связи с ремонтом четырёх мостов: у деревни Цапелька в Стругокрасненском районе через реку Кебь, на двух мостах через Великую на 400-м и 455-м километрах, а также на 514-м километре трассы на мосту через ручей Синий.