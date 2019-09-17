Артист Московского театра оперетты выступит в ТРК «Акваполис» в Пскове

17:47, 17 сентября 2019, ПАИ

22 сентября в 15:00 в Пскове в торгово-развлекательном комплекте «Акваполис» выступит певец Виталий Рожков. Об этом Псковскому агентству информации сообщил арт-директор ТРК Николай Королев.

Виталий Рожков - призер многочисленных вокальных конкурсов, до 2008 года был ведущим артистом Московского театра оперетты, в 2009 году стал обладателем Московской премии «Золотой голос России», участвовал в концертах Московского театра Эстрады, участвовал в постановках Московского театра «Современник».

«Выступление будет скомпоновано из популярных и любимых песен, ориентированных на семейную аудиторию», - уточнил Николай Королев.

Вход на мероприятие свободный.