В псковском ОМОНе прошли испытания на право ношения чёрного берета

13:13, 18 сентября 2019, ПАИ

В псковском ОМОНе состоялись традиционные квалификационные испытания на право ношения черного берета. В этом году свои силы проверили восемь молодых бойцов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

Предварительно сотрудники ОМОН сдали теоретический экзамен, продемонстрировав знания материально-технической части оружия, нормативных документов, а также умение оказывать первую медицинскую помощь.

Перед началом испытаний инструкторы проверили экипировку и снаряжение претендентов. Затем группа вышла на дистанцию. Бойцам предстоял восьмикилометровый марш-бросок с полной выкладкой по пересеченной местности в условиях, максимально приближенным к боевым.

Предпоследним этапом стала стрельба из боевого оружия. Затем кандидатов ждала трехминутная рукопашная схватка с обладателем черного берета.

В торжественной обстановке командир ОМОН Управления Росгвардии по Псковской области подполковник полиции Андрей Виноградов вручил победителям черные береты. Он поздравил бойцов и пожелал им с честью нести звание сотрудника отряда мобильного особого назначения. Особо отличившиеся сотрудники отряда получили ведомственные награды, грамоты и благодарности.