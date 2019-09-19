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На 7,5% вырастет минимальный размер оплаты труда в России в 2020 году

Правительство России одобрило законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ), сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Минтруда.

Согласно принятому решению, с 1 января 2020 года МРОТ увеличится на 7,5% — до 12 тысяч 130 рублей в месяц.

С начала 2019 года минимальный размер оплаты труда приравняли к прожиточному минимуму для трудоспособного населения. В настоящее время он составляет 11 тысяч 280 рублей.

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