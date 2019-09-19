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Общество

18 детских площадок Пскова приведут в порядок до 28 ноября

18 детских площадок отремонтируют в Пскове до 28 ноября. Аукционная документация размещена на сайте госзакупок.  

Начальная (максимальная) цена контракта равна 622 тыс. 900 рублей. Средства предусмотрены в бюджете города на 2019 год в рамках благоустройства территорий для отдыха и досуга жителей по муниципальное программе «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния».

Ремонт ждет площадки возле домов №№ 3, 5, 7 по улице 23 июля; домов №№ 5, 7, 7а, 9, 11, 13 по улице Гагарина; № 3а по Мирной (возле Дома офицеров). Также работы проведут на детских площадках на Ижорского батальона, 43, 45, 47; улице Коммунальной, 20; в Крестах (ДОС 125); на Кузбасской дивизии, 44,46; Рижском проспекте, 83, 83а; Рокоссовского, 11 – Байкова, 8,10; Рокоссовского, 40; Юбилейной, 60; Ижорского батальона, 8; Инженерной, 66 – Алтаева, 22; Новоселов, 36; Петрова, 2, 2а, 4; Сиреневом бульваре, 1,1а, в Крестах у дома № 115 и на Яна Фабрициуса, 6а, 8.

Аукцион запланирован на 30 сентября.

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