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Общество

За неуплату штрафа за побои пушкиногорец отправится на общественно-полезные работы

За неуплату штрафа, полученного по статье 6.1.1 КоАП РФ (побои), житель Пушкинских Гор проведет 20 часов на общественно-полезных работах. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП по Псковской области.

Согласно постановлению суда, мужчина должен был заплатить 5 тысяч рублей в качестве наказания за административное правонарушение. Срок выплаты составлял 60 дней. Однако должник не оплатил штраф во время, и приставы составили протокол по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ (уклонение от исполнения административного наказания). Мужчине назначили наказание в виде 20 часов обязательных работ.

Кроме того, его обязали предоставить имущество для составления акта описи и ареста. Пушкиногорец отреагировал на это отрицательно и получил второй административный протокол, только уже по статье 17.8 КоАП РФ (воспрепятствование законной деятельности должностного лица). По этому делу его оштрафовали на 1 тысячу рублей.

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