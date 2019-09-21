Самый мощный в мире компьютер создала компания Google

15:54, 21 сентября 2019, ПАИ

Самый мощный в мире квантовый компьютер создала компания Google. Как пишет Ленту.ру, он способен быстрее проводить вычисления, чем Summit от IBM.

Расчет, на выполнение которого устройству от IBM требуется 10 тысяч лет, компьютер от Google совершил за 200 секунд, а данная информация, впервые опубликованная в научном докладе на сайте НАСА, впоследствии была удалена.

Отмечается, что в настоящее время квантовый компьютер от Google способен выполнять только один технический расчет, а к решению практических задач устройство будет готово через несколько лет.

«Насколько нам известно, проведенный эксперимент представляет первое вычисление, которое может быть выполнено только на квантовом процессоре», — цитирует издание материал.

Газета пишет, что разработчики Google назвали свой компьютер «важной вехой на пути к полномасштабному квантовому вычислительному процессу».