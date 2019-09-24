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Общество

Штраф в 300 тысяч рублей за разглашение гостайны псковичу заменили на обязательные работы

Жителю Псковской области за разглашение государственной тайны заменили штраф в 300 тысяч рублей на обязательные работы, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Изначально пскович должен был заплатить уголовный штраф в размере 300 тысяч рублей. Однако мужчина внёс только часть суммы штрафа и только один раз. Тогда пристав направил в суд представление о замене штрафа другим видом наказания.

Суд заменил наказание на 100 часов обязательных работ. Теперь за своё преступление гражданин будет выполнять общественно полезные работы.

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