Штраф в 300 тысяч рублей за разглашение гостайны псковичу заменили на обязательные работы
Жителю Псковской области за разглашение государственной тайны заменили штраф в 300 тысяч рублей на обязательные работы, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФССП России по Псковской области.
Изначально пскович должен был заплатить уголовный штраф в размере 300 тысяч рублей. Однако мужчина внёс только часть суммы штрафа и только один раз. Тогда пристав направил в суд представление о замене штрафа другим видом наказания.
Суд заменил наказание на 100 часов обязательных работ. Теперь за своё преступление гражданин будет выполнять общественно полезные работы.