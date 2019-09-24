Запрет продажи спиртного в маленьких кафе в жилых домах поддержала Госдума в первом чтении

17:53, 24 сентября 2019, ПАИ

Государственная Дума России приняла в первом чтении законопроект, запрещающий продажу алкоголя в кафе, ресторанах и барах, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих территориях, если площадь зала обслуживания не превышает 20 квадратных метров, пишет ТАСС.

«Население регионов негативно относится к размещению кафе, баров, торгующих алкоголем, так называемых «наливаек», в зонах жилой застройки», - говорится в пояснительной записке.

Законопроект наделяет органы государственной власти субъектов РФ правом устанавливать дополнительные условия розничной продажи алкоголя при оказании услуг общественного питания в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, в том числе полностью запрещать розничную продажу алкогольной продукции в таких домах.

Правительство страны поддержало законопроект при условии его доработки ко второму чтению. «Установление дополнительного условия по ограничению площади зала обслуживания посетителей может отрицательно сказаться на рентабельности добросовестных хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность по оказанию услуг общественного питания, и послужить поводом для их закрытия, что приведет к снижению предпринимательской активности и уровня конкуренции в данном сегменте рынка», - приводит издание отзыв правительства.

Законопроект инициировала группа депутатов Госдумы от фракции «Единая Россия».