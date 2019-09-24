Треть россиян провели летний отпуск дома

17:59, 24 сентября 2019, ПАИ

33% жителей России этим летом брали отпуск, но провели его дома. Такие данные приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения, который провёл исследование среди россиян на тему летнего отпуска.

По данным опроса, из тех, кто брал отпуск летом, 27% провели его на даче, 11% путешествовали по городам России, 8% смогли выехать за границу, 6% отдыхали на курортах Краснодарского края и 4% - в Крыму. При этом 20% россиян в отпуск не уходили.

71% респондентов остались довольны отпуском, а 28% - не довольны. При этом главными причинами недовольства отпуском россияне назвали высокие цены в месте отдыха (34%), отсутствие возможности поехать туда, куда хотелось (33%), плохая погода (20%) и небольшая продолжительность отпуска (16%).

В опросе приняли участие 1,6 тысяч граждан России из 80 регионов в возрасте от 18 лет и старше.