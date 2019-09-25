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Общество

МЧС ликвидирует почти 600 своих учреждений

С 1 января 2020 года МЧС России переведет свои территориальные органы и силы на новую организационно-штатную структуру. В рамках реорганизации будут ликвидированы 578 учреждений, среди них есть пожарно-спасательные подразделения, центры управления кризисными ситуациями, центры государственной инспекции по маломерным судам и центры материально-технического обеспечения, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

Поэтапная реорганизация в МЧС России началась осенью 2018 года в рамках поручения президента России Владимира Путина. В результате преобразований должны быть сокращены лишние управленческие звенья и решена проблема с дублированием функций у сотрудников ведомства.

По мнению специалистов, это позволит улучшить систему управления, оптимизировать излишние управленческие и обеспечивающие структуры подразделений, повысить эффективность реагирования на чрезвычайные ситуации и пожары.

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