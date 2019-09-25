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Общество

Туристический налог введут в Риге с 2021 года

25 сентября в Риге городская Дума одобрила введение туристического налога с января 2021 года. Об этом пишет даугавпилский портал gorod.lv

Когда документ начнёт действовать, гостиницы, хостелы и прочие места проживания должны будут платить 1 евро за каждый день нахождения туриста в Риге, но не более 10 евро в том случае, если гость останется в столице Латвии дольше. От налога освобождаются дети до 12 лет.

Согласно данным Центрального статистического управления, в 2018 году в Риге насчитывалось 133 места проживания туристов, где остановились 1 млн 716 тысяч 787 человек, они провели в Риге в общей сложности 3 млн 281 тысячу 884 дня. Предполагается, что в таком случае налог принесет в казну более 3 млн евро в год.

На введение налога нужно будет вложить 160 тысяч евро, 60 тысяч из них – для создания трех рабочих мест в 2020 году. Поддержание туристического налога обойдется ежегодно в 83 тысяч 500 евро.

По мнению экспертов, для обеспечения контроля за уплатой налога необходимо разработать соответствующую программу, создание и поддержание которой может стоить, по предварительным подсчетам, около 50 тысяч евро.

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