В псковском «Акваполисе» состоится шоу мыльных пузырей

18:27, 26 сентября 2019, ПАИ

28 сентября в 13:00 в Пскове в ТРК «Акваполис» состоится шоу мыльных пузырей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе торгового комплекса.

«Приглашаем провести ближайшую субботу в атмосфере увлекательного семейного праздника в «Акваполисе»! Занятие по душе найдется и взрослым, и детям», - заверяют организаторы.

Вход на праздник бесплатный.

«Берите друзей и приходите за покупками и отличным настроением в ТРК «Акваполис». Вас ожидает не только уникальное шоу мыльных пузырей, но еще и розыгрыш призов», - отметили в ТРК.