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Общество

Скончался первый президент Крыма Юрий Мешков

Фото: РИА Новости

29 сентября на 74-м году жизни скончался экс-президент Крыма Юрий Мешков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дочь Мешкова, Марианну.

«Он умер буквально полчаса назад, в больнице», — заявила собеседница агентства.

В начале сентября Юрий Мешков, находясь с супругой в Турции, перенес инсульт. Позже его доставили в подмосковную больницу в Красногорске, где политик провел последние две недели.

Юрия Мешкова избрали президентом Крыма в феврале 1994 года, он оставался на этой должности до весны 1995-го, когда Верховная рада отменила конституцию республики и создала Автономную Республику Крым. После этого Мешков переехал в Москву.

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