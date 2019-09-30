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Общество

ФОТОФАКТ: Многометровая очередь образовалась за проездными в Пскове

Фото Виктории Веселовой

В Пскове возле билетной кассы ГППО «Псковпассажиравтотранс» на улице Коммунальной, 77/1 образовалась многометровая очередь из школьников и студентов, которые желают приобрести проездные билеты. Об этом сообщается в группе «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте».

В комментариях к фотографии псковичи отмечают, что такая большая очередь возникла из-за того, что школьники и студенты покупают проездные в последний день. При этом граждане подчеркивают, что очередь образуется постоянно с начала учебного года и до летних каникул.

В пресс-службе Псковпассажиравтотранс отметили, что для того, чтобы избежать скопления очередей в первый день месяца, проездные билеты в кассах предприятия продаются с 25 числа предыдущего по 5 число текущего месяца.

«Кто-то покупает заранее без очередей, кто-то, в силу обстоятельств, вынужден приобретать проездные утром первого числа. Отсюда и очереди, - отметила представитель пресс-службы Псковпассажиравтотранса Надежда Сухарева. – Тот, кто может позволить себе оплатить несколько поездок, а затем приобрести месячный проездной билет, покупает его без очереди».

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