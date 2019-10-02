Эксперт: Бесконтрольное употребление витаминов приводит к болезням Альцгеймера и Паркинсона

11:25, 02 октября 2019, ПАИ

Если употребление витаминов и минералов не согласовано с врачом, они могут нанести серьезный вред здоровью. Как пишет RT, об этом заявила терапевт-эндокринолог Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России Фатима Дзгоева.

«Бесконтрольное потребление витаминов может нанести вред, увеличивает риск развития новообразований. Так, избыточное потребление железа в определенном возрасте может привести к развитию болезней Альцгеймера и Паркинсона», — приводит ее слова издание.

По ее мнению, определять нехватку витаминов или гипервитаминоз должен врач после обследования пациента.

Эндокринолог указала на то, что биологически активные добавки могут попадать на рынок, минуя серию исследований их эффективности и безопасности, а при этом некоторые люди не слушают врачей и начинают заниматься самолечением, после того как узнают, что их «анализы расходятся с нормой».

«Решают, условно говоря, добавить магния, хрома и цинка. Наш организм намного умнее нас и умеет приспосабливаться к внешним обстоятельствам, но после самолечения он может не справиться с наплывом непонятных веществ. Проблема биологически активных добавок малоуправляемая, люди ждут чуда и не слушают врачей», — добавила Фатима Дзгоева.