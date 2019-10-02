Спортивный инвентарь от Российского футбольного союза получит великолукская школа № 5

17:54, 02 октября 2019, ПАИ

В Великих Луках школа № 5 благодаря участию во всероссийском фестивале по футболу в рамках проекта Российского футбольного союза «Футбол в школе» получит комплект спортивного инвентаря. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

В фестивале приняли участие более 160 образовательных организаций из 43 регионов России. На их территории состоялись веселые старты, семейные футбольные праздники, соревнования среди классов. По итогам мероприятия великолукская школа получила высокую оценку за организацию мероприятий на своей площадке и вошла в число 38 лучших образовательных учреждений.

Великолучане получат футбольные мячи, экипировку для спортсменов, комплект разметочных фишек и другие спортивные аксессуары, а преподаватели физкультуры пройдут курсы повышения квалификации в Москве.

В администрации школы отметили, что спортинвентарь будет использоваться как на уроках физкультуры, так и для занятий детей в футбольной секции.