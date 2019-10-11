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Общество

Три тонны картофеля и 70 килограммов капусты не пустил в Псковскую область Россельхознадзор

Сотрудники Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областями не пустили в Россию 3 тонны картофеля и 70 килограммов капусты из Белоруссии. Груз был задержан на российско-белорусском участке Государственной границы РФ в деревне Лобок Невельского района, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе управления Россельхознадзора.

Овощи следовали из Белоруссии в город Торопец Тверской области. При проведении контрольно–надзорных мероприятий было установлено несоответствие фактического номера транспортного средства и указанного в фитосанитарном сертификате. Документ был признан недействительным.

Инспектор Россельхознадзора запретил ввоз картофеля и капусты на территорию России. По факту выявленного нарушения в отношении владельца груза возбуждено дело об административном правонарушении.

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