Новые экспонаты по истории сето приобрёл Изборский музей на средства губернаторского фонда
Коллекцию из 27 предметов приобрёл музей-заповедник «Изборск» на средства из резервного фонда губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. В скором времени они займут место в экспозициях, сообщили Псковскому агентству информации в музее.
Новые экспонаты связаны с этнографией малого народа сето.
В коллекцию вошли предметы конца XIX – первой половины XX века. Это, в частности, фрагменту традиционного женского костюма - Hammẽh - женская льняная рубаха, Kitasnik (сарафан), Linik (женский головной убор), Pühaserätt (святые полотенца), изготовленные уникальной техникой бранного ткачества, а также праздничные домотканые полотенца с вышивкой и кружевом. Ещё один экспонат - деревянный сундук ручного изготовления с резьбой.