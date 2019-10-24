Более удобное жильё предложат женщине-инвалиду из Бежаницкого района

10:45, 24 октября 2019, ПАИ

Инвалиду I группы с детства Надежде Кулаковой из Бежаницкого района, которая передвигается на коляске, предложат более удобное для неё жильё. Такое решение приняла первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова в ходе личного приема граждан в общественной приемной президента России 24 октября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Надежда Кулакова отметила, что в связи с крутой лестницей, ведущей в ее многоквартирный дом в деревне Лющик Бежаницкого района, необходима установка пандуса. «Мы никак не можем найти выход из этой ситуации», — посетовала она и добавила, что установка подъемника стоит дорого. Глава Бежаницкого района Сергей Михеев отметил, что был проведен осмотр объекта и получены необходимые заключения.

Вера Емельянова согласилась с тем, что выход из квартиры заявительницы действительно затруднен в силу архитектуры здания, поэтому предложила ей переехать в более комфортное жильё, которая соответствует требованиям для людей с ограниченными возможностями здоровья. Вице-губернатор отметила, что на адаптацию любого жилья необходимо время, и 6-9 месяцев понадобится на оформление переезда.

Вера Емельянова предложила Надежде Кулаковой рассмотреть вариант квартиры-студии, где можно будет без проблем развернуться на коляске.

«Будем держать на контроле ситуацию», — заверила первый заместитель губернатора.