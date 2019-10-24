О воровстве на раскопках рассказала руководитель псковского археологического центра

14:36, 24 октября 2019, ПАИ

О воровстве на раскопках рассказала директор археологического центра Псковской области Марина Кулакова в прямом эфире проекта ПАИ-live 24 октября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Марина Кулакова не исключила такие случаи при подключении к работе на раскопах граждан. По её словам, если и крадут, то монеты, поскольку в других найденных предметах не все могут опознать ценную вещь. При этом директор археологического центра заметила, что любую ценную вещь сначала надо отреставрировать. Если же её находит «черный археолог», то такая вещь будет продана без истории и контекста, что ее удешевляет.

Она также заявила, что если руководство раскопа узнаёт о краже, то с этим человеком «разбираются жестко», поэтому к новым людям сначала специально присматриваются.